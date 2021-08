0 Facebook Napoli, champagne al cimitero di Secondigliano per ricordare amico scomparso: è polemica Cronaca 12 Agosto 2021 12:11 Di redazione 2'

Un modo di omaggiare un amico scomparso per il suo compleanno che sta dividendo il popolo del web. Francesco Emilio Borrelli ha condiviso un video in cui si vede un uomo davanti al cimitero di Secondigliano, che allo scoccare della mezzanotte apre una bottiglia di champagne e la inizia a spruzzare dal cancello del campo santo.

Champagne e musica davanti al cimitero di Secondigliano

Il sottofondo musicale è una canzone di buon compleanno cantata da un neomelodico. Nel filmato si vede poi l’uomo lanciare in aria la bottiglia di vetro, che presumibilmente si è infranta sul marciapiede. Il consigliere regionale dei Verdi ha condiviso il video con il commento di disapprovazione della persona che glielo ha segnalato: “Consigliere le chiedo di ripubblicare questo video. I protagonisti stappano lo champagne davanti al cimitero di #Secondigliano in piena notte indisturbati e facendo un baccano esagerato. Neanche i morti fanno stare tranquilli e poi guardi dove hanno gettato la bottiglia”.

Il video ha però diviso gli utenti del web. Sotto il post condiviso da Borrelli c’è chi conosce il protagonista del filmato e ha spiegato che quello era un modo per omaggiare un amico scomparso giovane a causa del Covid nel giorno del suo compleanno e che dopo la bottiglia sarebbe stata raccolta. C’è chi ha difeso questa persona, aggiungendo che ognuno vive il dolore a modo proprio. Poi c’è chi ha attaccato il protagonista, sottolineando come si tratti di un luogo sacro e in quanto tale deve essere rispettato.

Il video pubblicato da Borrelli