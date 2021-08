0 Facebook Napoli, ritrovati Luca e Fabio: i due giovani scoperti in Calabria Ritrovati Luca Passaro e Fabio Giordano. La scoperta dopo la segnalazione: fondamentale il tatuaggio di uno dei due ragazzi Cronaca 10 Agosto 2021 19:56 Di redazione 1'

Vi sono ancora le indagini in corso da parte della Polizia. Ma la cosa più importante è che Luca Passaro e Fabio Giordano sono stati trovati sani e salvi. I due giovani erano scomparsi da circa 24 ore.

Era la scorsa domenica quando verso mezzanotte, dal rione Sanità (loro quartiere di origine e residenza), si erano diretti ai Quartieri Spagnoli. Un giro al centro di Napoli, compresa una passeggiata al Borgo Marinaro.

Ritrovati Luca Passaro e Fabio Giordano

Poi nessuna notizia. I due ragazzi erano come spariti. Da qui è scattato l’allarme con la famiglia che ha denunciato il tutto e pubblicato diversi appelli sui social. Poco fa Luca e fabio sono stati trovati in Calabria, vicino Paola. A riportare la notizia il quotidiano Internapoli.

Non è chiaro ancora il motivo di questa trasferta. E neanche la dinamica e cioè cosa hanno fatto i due giovani in tutte queste ore. Saranno gli accertamenti fatti dalle forze dell’ordine a chiarire una vicenda che si è conclusa in modo positivo.