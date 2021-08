0 Facebook “Stanno bene, ho già avvertito le famiglie”, le parole di Roberto Riccardi: è lui ad aver trovato Luca e Fabio Le parole di Roberto Riccardi che ha trovato Luca Passaro e Fabio Giordano. I due giovani scoperti a Paola in Calabria. Indagini in corso Cronaca 10 Agosto 2021 20:32 Di redazione 2'

La voce è rotta dall’emozione. Non è riuscito a trattenere le lacrime Roberto Riccardi. Quest’ultimo è colui che ha trovato Luca Passaro e Fabio Giordano i due giovani del Rione Sanità scomparsi da più di 24 ore.

Da oggi era scattato l’allarme con le famiglie dei due ragazzi che ne hanno denunciato la scomparsa. Tantissimi gli appelli sui social e sul web. Gli ultimi avvistamenti sono risaliti a domenica scorsa: Luca e Fabio sono stati al Borgo Marinaro e ai Quartieri Spagnoli.

Poi, un paio di ore fa, la bella notizia: Luca e Fabio sono stati trovati. I due giovani erano a Paola in Calabria. “Stanno bene, ho avvisato le famiglie. Descrivendoli mi hanno confermato al telefono che si trattava di loro“, ha raccontato Roberto in un video pubblicato sui social.

Vi sono ancora delle indagini in corso da parte della Polizia. Spetta alle forze dell’ordine, infatti, chiarire la dinamica dei fatti (ovvero cosa è successo in queste ore ai due ragazzi) e il movente (cioè, cosa li ha spinti ad andare in Calabria).

