Tre ricoveri, poi il vomito e i dolori. Silvana muore a Napoli dopo l'intervento: "Voglio la verità" È morta Silvana Improta. La donna, 53 anni, forse vittima di un presunto caso di mala sanità. Il dolore e la rabbia del marito

È stata ricoverata tre volte, poi ha iniziato ad accusare vomito e forti dolori alla schiena. A quel punto è scattata l’operazione chirurgica. Alla fine la tragedia: dall’ospedale Cardarelli di Napoli la triste notizia.

Silvana Improta, 53enne e noto avvocato civilista del Foro di Napoli, è deceduta. Quasi un fulmine a ciel sereno per tutti coloro che la conoscevano. Un pugno allo stomaco per amici e parenti.

Proprio il marito, come riportato da Il Mattino, ha denunciato la vicenda alle autorità: “Sono stato tre volte in ospedale in poche ore, pretendo verità sulla fine di una donna sana passata tre volte in due ospedali cittadini prima di morire“.

La Procura di Napoli ha immediatamente avviato un’indagine e iscritto nel registro degli indagati alcune persone coinvolte nelle cure della donna. Intanto, non si contano i messaggi per lei e tutta la famiglia Improta.