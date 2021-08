0 Facebook ‘Scappatella’ in provincia, ai domiciliari chiede di uscire per visita medica: beccato a letto con amante Cronaca 6 Agosto 2021 20:41 Di redazione 1'

Un uomo di 40 anni è stato arrestato per evasione dai domiciliari a Bellona, comune in provincia di Caserta. Aveva chiesto un permesso per andare a fare una visita medica, ma in realtà doveva incontrare la sua amante.

Scappa dai domiciliari per andare dall’amante, arrestato

I carabinieri della compagnia di Capua hanno sorpreso il 40enne in una camera di albergo in compagnia della sua amante. Immediato l’arresto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo sia davvero andato dal medico.

Poi, però, non è rientrato in casa all’orario previsto. Così è scattato subito l’allarme e i carabinieri si sono messi sulle tracce del quarantenne. Dopo poco l’hanno rintracciato in una stanza d’albergo dove si stava ‘divertendo’ con la sua amante. La scappatella, però, gli è costata un arresto.