Violenta lite in spiaggia a Scauri, calci e pugni davanti tutti: "M'è mis e man 'nguoll!" Violenta lite in spiaggia a Scauri. Minacce e insulti, poi l'aggressione fisica. Dalle immagini pare che sia stata coinvolta anche una minore Cronaca 5 Agosto 2021

Due uomini si trovano in spiaggia, sono uno di fronte all’altro, muso contro muso. Sarebbe bastata una scintilla per far esplodere una situazione che già appariva tesa. E così è stato. All’improvviso uno dei due è scattato.

Schiaffi, pugni e una volta che l’avversario era steso a terra, sono partiti anche i calci al corpo. Inutile l’intervento dei presenti, tra cui pare ci fossero stati anche una donna e una minorenne. Ci hanno dovuto pensare quattro-cinque, uomini a dividere i due litiganti.

Il tutto è stato documentato da un video divenuto virare sul web attraverso i social. A rilanciarlo è stato il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il brutto episodio è accaduto a Scauri.

Violenta lite in spiaggia a Scauri: il video pubblicato dal Consigliere Borrelli