0 Facebook Lo schianto e la caduta, così il giovane Denis ha perso la vita: l’amico è in coma Come è morto Denis Ferrante. Il terribile incidente, lo schianto frontale auto-moto è costato la vita al 18enne. Grave l'amico ora in ospedale Cronaca 5 Agosto 2021 11:57 Di redazione 1'

Erano insieme a bordo di una motocicletta. Improvvisamente lo schianto, un terribile impatto frontale con un’automobile. Siamo a Giugliano in Campania, comune più grande dell’area Nord in provincia di Napoli.

Ieri, in via Nuova Sant’Antonio, si è consumata la tragedia. Il giovane Denis ferrante – 18 anni alla guida del motociclo – ha perso la vita. L’amico, Massimo, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale: è praticamente in coma.

Come è morto Denis Ferrante

Ancora in corso gli accertamenti volti a chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto sono giunti anche i soccorsi ma i sanitari del 118 hanno potuto fare ben poco per la vittima. Intanto è lutto per la scomparsa di Denis.

Tanti i messaggi d’affetto per lui e la sua famiglia. Si prega, invece, per l’amico Massimo che sta lottando per la vita. Entrambi i ragazzi fanno parte di un’associazione sportiva dilettantistica: la Blue Devils Napoli.