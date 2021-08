0 Facebook Schianto auto-moto, incidente mortale a Giugliano: un morto Incidente mortale a Giugliano. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto le forze dell'ordine e i soccorsi. Vani i loro sforzi Giugliano in Campania 4 Agosto 2021 20:37 Di redazione 1'

È accaduto a Giugliano, in via Nuova Arco Sant’Antonio. Proprio al confine con Parete, località dell’area Nord in provincia di Napoli. Un terribile incidente ha causato la morte di um giovane.

Come riportato da Teleclub, un’automobile e una motocicletta hanno avuto uno scontro frontale. Lo schianto è stato tremendo. Un giovane è deceduto, un altro è rimasto ferito.

Incidente mortale a Giugliano

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Queste ultime hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti. Sopraggiunti anche i soccorsi ma i sanitari del 118 hanno potuto fare ben poco per la vittima. Ricoverato in ospedale il suo amico.