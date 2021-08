0 Facebook Laila muore a 40 anni schiacciata da un macchinario, lascia una bambina di 4 anni Cronaca 4 Agosto 2021 17:29 Di redazione 1'

Un’altra donna muore sul lavoro. Una madre di una bambina di 4 anni, Laila El Harim, ha perso la vita schiacciata da un macchinario all’interno di un’azienda. E’ accaduto nella giornata di martedì nel Modenese.

Laila Harim muore in un incidente sul lavoro

Originaria del Marocco, viveva in Italia da 20 anni e aveva avuto una bambina da un uomo italiano. Mentre lavorava presso l’azienda Bombonette di Camposanto, per cause che sono ancora da chiarire, è rimasta incastrata in un macchinario. Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno aiutato a liberare il corpo della quarantenne.

La Procura di Modena ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e il macchinario è stato sequestrato. Laila aveva iniziato a lavorare nell’azienda da appena due mesi ed era molto entusiasta di questo nuovo impiego. La notizia della sua morte ha sconvolto l’intera comunità.