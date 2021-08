0 Facebook Ucciso nella sua auto, poi la fuga dei killer: chi era Domenico Giordano, l’ex Maresciallo forse ucciso per errore Chi era Domenico Giordano. Ieri in tarda serata l'agguato mortale. I killer hanno ucciso la vittima mentre era a bordo della propria auto Cronaca 2 Agosto 2021 10:16 Di redazione 1'

Erano circa le 22 di ieri sera quando in via Nuova Depugliano a Lettere, località in provincia di Napoli, un uomo è stato ucciso a causa di un agguato. La vittima si chiama Domenico Giordano.

Incensurato e 74enne, Giordano si trovava a bordo della propria automobile quando i killer sono entrati in azione. L’uomo, un ex Maresciallo della Guardia di Finanza, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. S’indaga sulla dinamica e sul movente del delitto.

Chi era Domenico Giordano

A investigare i Carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. Non è escluso che la vittima sia stata uccisa per errore. Di seguito il cordoglio del Sindaco di Lettere Sebastiano Giordano:

“Quello che è successo ferisce l’intera comunità di Lettere, ma sono fiducioso nel lavoro che svolgeranno le forze dell’ordine. Conoscevo la vittima da quando ero piccolo perché abitavo nei pressi della sua abitazione: lui e il fratello persone tranquille, riservate ed educate. Quello che è successo è inspiegabile. Mi ha telefonato il comandante dei vigili per avvisarmi e chiedere l’autorizzazione ad analizzare le immagini delle telecamere di video sorveglianza“.