La notizia che Simona Ventura lavorerà con il figlio di Barbara D’Urso, Emanuele Berardi, è rimbalzata su tutti i tabloid di gossip nostrani. Sulla questione si è subito accesa un’aspra polemica da parte di chi sostiene che il ragazzo sarebbe stato scelto perché “figlio di”.

La Ventura sarà presto in onda con la seconda stagione di Discovering Simo, che inizierà il prossimo 24 luglio sul canale 31. Al suo fianco la storica conduttrice ha voluto un team di giovani per la parte esecutiva e tra i soci c’è anche il figlio di Barbara D’Urso. Quest’ultimo farà parte della produzione. A confermare la notizia è stata la stessa Simona Ventura che ha voluto chiarire la relazione che c’è tra loro.

Su Twitter ha scritto: “Per la parte esecutiva mi sono affidata ad un gruppo di giovani assai talentuosi. Tra i soci c’è anche il figlio di un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima! Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama meritocrazia e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare”. Dunque, la conduttrice ha voluto subito mettere a tacere le malelingue, spiegando che la scelta è caduta su Emanuele Berardi per il suo talento.

D’altronde prima di quest’episodio si vociferava che tra Simona Ventura e Barbara D’Urso non circolasse proprio buon sangue. Adesso che il figlio della conduttrice napoletana lavora con Super Simo anche questi altri rumors perderanno d’importanza.