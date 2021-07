0 Facebook Giulia De Lellis si vaccina, poi l’imprevisto e la foto in barella: “È stato imbarazzante” Giulia De Lellis si vaccina e sta male. Lo scatto che l'ha immortalata sulla barella: "C'è l'ansia ma bisogna farlo per il bene di tutti" Spettacolo 30 Luglio 2021 22:38 Di redazione 2'

Piccolo imprevisto per Giulia De Lellis, la nota influencer è stata colpita da un malore. La De Lellis si è vaccinata, forse considerando anche il caldo e l’ansia per la somministrazione, ha avuto un lieve mancamento.

Per questo motivo l’influencer è stata fatta accomodare sopra una barella. Stesso la De Lellis, che ora sta bene, ha raccontato l’episodio: “Il vaccino funziona anche se una va lì brutta, struccata, con l’ansia, preoccupatissima, che suda…anche se non si fa la foto… e poi funziona, spero funzioni. Non era una mia necessità fotografarmi ma ci ha pensato una str…a di un’amica (foto imbarazzante). Io preoccupata, avevo l’ansia, non ci ho pensato…”

Giulia De Lellis si vaccina e sta male

Quindi tutto è bene quel che finisce bene con la De Lellis che ha inviato tutti i suoi followers a vaccinarsi: “Non sono stata bene e ho qualche segno sul braccio, perché mi hanno fatto una flebo. Un po’ d’ansia la comprendo, la paura comprendo, ma è una cosa che dobbiamo fare per bloccare questo virus impazzito che continua a disturbare la nostra libertà“.

E poi, come riportato in una storia pubblicata su Instagram, l’influencer ha concluso: “Invidio quelli che vanno lì bellissimi, raggianti… io avevo l’ansia, perché qualunque vaccino mi crea spavento, mi fa spavento un farmaco figurati, poi la puntura… mi sono scordata di fare la foto ma mi sono vaccinata“.