Donna si innamora del prete e lo tormenta: "Lo amo", arrestata per stalking News 29 Luglio 2021 15:34

Invaghita del parroco decide di perseguitarlo, è la storia di una donna arrestata per stalking a Lugo, in provincia di Ravenna. Come riportato dalla stampa locale, dopo la messa, il prete si era fatto scortare a casa da alcuni fedeli proprio temendo la donna. Quest’ultima però aveva continuato a stalkerarlo andando fin sotto casa.

Donna perseguita prete, arrestata per stalking: “Lo amo”

“Lo amo tantissimo, con tutto il cuore”, ha ammesso la 47enne operatrice sanitaria di origini croate davanti al giudice Andrea Chibelli del Tribunale di Ravenna che ne ha convalidato l’arresto imponendole il divieto di avvicinarsi al don, all’abitazione di lui e alla chiesa a meno di 500 metri e vietandole di comunicare con il sacerdote con qualsiasi mezzo, sia telematico che cartaceo.

Donna perseguita prete, arrestata per stalking: la storia dal 2018

La vicenda ha avuto inizio nel 2018 quando il sacerdote svolgeva la sua funzione in un’altra parrocchia della zona. La donna aveva provato in ogni modo ad imporsi con telefonate, messaggi, lettere. Ma nulla da fare. Recentemente era riuscita a intercettarlo in un ritiro spirituale dai frati di Chiusi della Verna, in provincia d’Arezzo, del quale lui aveva parlato con pochissimi. Il vescovo aveva provato invano a parlare con la fedele. Il parroco, come estremo passo per indurla a cambiare atteggiamento, ultimamente le negava la comunione. Per la donna il processo è stato fissato per fine settembre.