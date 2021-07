0 Facebook Esce fuori strada con la sua auto, Greta Castellano muore a 23 anni Cronaca 28 Luglio 2021 18:31 Di redazione 1'

Ancora sangue sulle strade. Una giovane di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vittima si chiamava Greta Castellano, era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, è uscita fuori strada. Lo schianto è avvenuto lungo la provinciale 5, tra Fagagna e Rodeano, in provincia di Udine.

Greta Castellano muore a 23 anni in un incidente

L’incidente è stato talmente violento che la ventitreenne è rimasta intrappolata nelle lamiere, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dall’abitacolo. Le forze dell’ordine hanno provveduto a chiudere la strada per consentire le operazioni di soccorso.

Quando gli operatori del 118 sono intervenuti, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La notizia della morte di Greta Castellano ha sconvolto la comunità di San Daniele del Friuli, comune di origine della giovane vittima.