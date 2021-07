0 Facebook Dramma a Carinaro, donna di 70 anni precipita nel vuoto e muore Cronaca 27 Luglio 2021 18:23 Di redazione 1'

Ancora un dramma in Campania. Una donna di 70 è deceduta dopo essere volata nel vuoto dal balcone della sua abitazione a Carinaro, in provincia di Caserta. La tragedia è avvenuta questa mattina, poco dopo le 10, in un appartamento in via Fiume.

Donna di 70 anni precipita nel vuoto e muore a Carinaro

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche gli agenti del commissariato di Aversa che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.

L’ipotesi seguita è quella del gesto volontario, non si conoscono però le ragioni per le quali la donna possa aver deciso di farla finita. Sconvolti i vicini di casa che hanno appreso la tragica notizia.