Incidente a Mondragone, esce di strada nel corso di una manovra: Daniele Musella muore a 23 anni Cronaca 22 Luglio 2021

Ancora sangue sulle nostre strade. Un incidente mortale è avvenuto nella mattinata di mercoledì lungo la Domiziana. La vittima si chiamava Daniele Musella, era originario di Mondragone e aveva 23 anni.

Immediato l’arrivo dei soccorsi sul posto, ma quando gli operatori del 118 sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto a effettuare i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione pare che il ventitreenne sia uscito di strada probabilmente a causa di un sorpasso e l’auto si sia andata a finire contro il muretto della carreggiata.

Troppo violento l’impatto e per il giovane conducente non c’è stato nulla da fare. La notizia della morte di Daniele Musella si è diffusa velocemente nei vari gruppi legati al territorio, a piangere il ragazzo sono due comunità: quella di Mondragone ma anche quella di Falciano del Massico, dove il giovane aveva lavorato. Tanti i messaggi di cordoglio in sua memoria.