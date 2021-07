0 Facebook Tony Colombo scappa dalla Polizia municipale per un concerto abusivo Tony Colombo scappa dalla Polizia municipale per un concerto abusivo. Il cantante neomelodico si è esibito al rione Toiano a Pozzuoli Cronaca 19 Luglio 2021 17:33 Di redazione 1'

Tony Colombo scoperto a un concerto abusivo nel rione Toiano a Pozzuoli. La notizia è stata riportata da Pozzuoli21. Il cantante neomelodico si stava esibendo davanti ad una nutrita folla, in barba alle regole anti assembramento.

All’arrivo della Polizia Municipale, sia Colombo che alcuni partecipanti all’evento si sono dati alla fuga. Il tutto è stato ripreso dai tanti cellulari utilizzati per l’occasione. Sul web e sui social le immagini sono diventate virali.

Lo spettacolo era stato organizzato per dedicare una serenata ad una donna residente in via Catullo e in procinto di sposarsi. Indagini in corso da parte dei Vigili urbani. Il blitz c’è stato poco dopo la mezzanotte.