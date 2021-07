0 Facebook Violenza nel casertano, calci e pugni alla moglie perché non gli ha preparato il caffè: “Devi farlo!” Calci e pugni alla moglie che non gli ha voluto preparare il caffè. L'uomo originario di Casagiove è stato condannato. La moglie aveva denunciato Cronaca 17 Luglio 2021 21:24 Di redazione 1'

Botte e violenze continue. Un incubo che sembrava non avere fine. Calci e pugni, alla schiena e nei fianchi, anche solo perché non gli aveva preparato un caffè. Questo è stato l’orrore vissuto da una donna di Casagiove (località in provincia di Caserta).

Dopo aver raccontato tutto alle autorità e sporto denuncia, come riportato da Edizione Caserta, l’uomo – un 36enne – è stato condannato a quattro mesi di reclusione. L’accusa è stata appunto di maltrattamenti in famiglia.

Ad annunciare la sentenza la terza sezione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ora il 36enne potrà fare ricorso in appello. Tra gli episodi denunciati dalla donna, una minaccia di morte con pistola giocattolo da parte del marito.