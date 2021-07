0 Facebook Cade dal balcone mentre innaffia le piante, Gennaro Giugliano perde la vita: “Non ti dimenticheremo mai” Cade dal balcone mentre innaffia le piante e muore. Gennaro Giugliano è stato un Consigliere comunale di Pontecagnano Faiano Cronaca 17 Luglio 2021 20:17 Di redazione 2'

Una tragedia ha colpito la cittadina di Pontecagnano Faiano (località in provincia di Salerno). Un ex Consigliere comunale, Gennaro Giugliano, ha perso la vita. È caduto dal balcone della propria abitazione mentre innaffiava le piante.

Cade dal balcone mentre innaffia le piante e muore

A dare la triste notizia è stato il Sindaco Giuseppe Lanzara. Sono stati tantissimi i messaggi d’affetto per Giugliano. L’intera comunità di Pontecagnano si è stretta intorno alla famiglia della vittima.

Cade dal balcone mentre innaffia le piante e muore: il post del Sindaco

“Dopo Espedito La Rocca, con Gennaro Giugliano la città perde un altro riferimento, un altro pezzo di storia. Gli uomini che si sono impegnati per Pontecagnano Faiano non devono essere dimenticati, pertanto la loro memoria resterà nel dolce ricordo della comunità tutta, che è grata a loro ed alle rispettive famiglie per quello che hanno donato: il tempo, la passione e lo spirito di abnegazione.

Come Sindaco e come uomo che ha tratto dai loro insegnamenti un esempio ed una traccia, non posso che stringermi intorno ai loro cari, in un abbraccio di vicinanza ed affetto sincero“.