Meteo Napoli, allerta della Protezione Civile: forti temporali e brusco calo delle temperatura
Meteo 16 Luglio 2021

Cambiamento meteo in arrivo, com’era stato previsto, il cattivo tempo che ha interessato il Nord Italia si sta spostando verso le regioni meridionali. Il ciclone arriverà anche in Campania portando forti temporali e un calo delle temperature. Il termometro si era iniziato ad abbassare già in questi giorni, con massime che non hanno superato i 30°. La Protezione Civile, intanto, ha diramato un’allerta di colore giallo su tutta la Campania.

Quando inizia l’allerta meteo in Campania

Si legge nel comunicato: “Un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo su tutta la Campania per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l’intera giornata di sabato 17 luglio. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali, fulmini e grandinate. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda agli enti competenti di “porre in essere tutte le misure atte a mitigare e contrastare i fenomeni attesi, sia in ordine al dissesto idrogeologico che alle sollecitazioni dei venti”.

Quando piove a Napoli

Il meteo Napoli, nello specifico, comincerà a guastarsi a partire da questo pomeriggio, momento in cui compariranno le prime piogge. Ma è da sabato che i rovesci si intensificheranno, con la comparsa di forti temporali. Il termometro scenderà fino a 26°, temperatura anomala per il mese di luglio. Le piogge dovrebbero continuare anche domenica, con massime di 28°. Il tempo inizierà a migliorare soltanto da lunedì.