Terribile infortunio per Lozano, cade e perde i sensi: il video dello scontro dell'attaccante del Napoli

Terribile infortunio per Hirving Lozano all’undicesimo minuto della partita tra Messico e Trinidad e Tobago nell’ambito della Gold Cup, competizione cui partecipano le nazionali del Nord e Centro America. Dopo essere stato spinto in area da un difensore avversario, il Chucky ha urtato il volto contro il ginocchio del portiere. L’attaccante del Napoli è finito a terra perdendo i sensi. Si sono resi necessari i soccorsi del personale sanitario di campo che lo hanno portato via sulla barella dopo averlo immobilizzato con un collare.

Lozano infortunio video: come sta

Come sta Lozano? Nel post partita l’allenatore Jorge Theiler ha detto:

“Abbiamo vissuto un momento di sconforto, siamo rimasti sgomenti per il colpo. Abbiamo pensato che avesse influito sulla sua salute e ci siamo preoccupati; ora siamo più rassicurati sapendo che sta bene”.

Nulla di eccessivamente preoccupante, infatti, per l’attaccante messicano del Napoli. Lozano è cosciente, ma sarà sottoposto ad un intervento chirurgico per riparare il taglio profondo che ha riportato. Solo tantissimo spavento e, per fortuna, un’operazione di routine che non desta preoccupazione.