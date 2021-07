0 Facebook Europeo, finale Italia-Inghilterra: a Napoli vietati i maxischermi in piazza Cronaca 11 Luglio 2021 10:49 Di redazione 1'

Niente maxi-schermo in piazza per vedere la finale dell’Europeo tra Italia e Inghilterra. Il Municipio ha deciso di non installarli per evitare assembramenti, per questo motivo è scattato l’allarme per gli abusivi che potrebbero decidere di montare alcuni schermi nei vicoli del centro storico, ma anche in periferia, con tutti i rischi per le normative anticontagio vigenti.

Saranno ferrei i controlli da parte delle forze dell’ordine per scongiurare ogni tipo di iniziativa del genere e “stanare” eventuali trasgressori.

Altri comuni, come Mugnano, hanno installato un maxischermo privato al parco con prenotazione e posti limitati per poter cenare e assistere alla finale. Sarà possibile vedere la partita anche sui lidi del lungo mare, ma la visione è riservata solo ai clienti.