Omicidio a Pozzuoli, fermato il presunto killer di Alessandro: è un parente della vittima Cronaca 11 Luglio 2021 12:40

Fermato questa mattina il presunto responsabile dell’omicidio di Alessandro Cristian Amato. Si tratterebbe di un parente della vittima, 63enne, finito in ospedale dopo la rissa. Il 45enne è stato ucciso con una coltellata al cuore durante una lite familiare. Quando i carabinieri della stazione di Pozzuoli sono intervenuti però nessuno dei coinvolti si trovava sul posto. In 5 sono però finiti in ospedale, dove sono stati rintracciati. Alessandro purtroppo è morto durante il tragitto.

Omicidio Pozzuoli, rissa a via Pisciarelli tra parenti: Alessandro ucciso a coltellate

I fatti sono avvenuti lo scorso sabato nel tardo pomeriggio, a Pozzuoli. Stando ad una prima ricostruzione, Amato sarebbe stato coinvolto in una rissa tra parenti, scoppiata prima nel cortile di un edificio e poi davanti al bar Vitale, luogo di ritrovo della vittima. In quattro sono rimasti feriti: tre donne e un uomo, oltre ad Amato.

Il 45enne, riporta La Repubblica, è morto durante il tragitto in ospedale. Fatale per lui un fendente che gli era stato inferto all’altezza dell’emitorace sinistro, in corrispondenza del cuore. Gli altri feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta in ambulanza.