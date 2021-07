0 Facebook Donna muore con Covid: contagiata da due varianti contemporaneamente News 11 Luglio 2021 12:50 Di redazione 2'

Una donna è morta con il Covid contagiata contemporaneamente da due diverse varianti. Il caso è di importanza mondiale perché non era mai accaduto prima d’ora.

Il fatto è avvenuto in Belgio, ma la portata scientifica del caso che verrà presentato al Congresso Europeo della Clinical Microbiology & Infectious Diseases riguarda tutto il mondo. Uno scenario che potrebbe essere preoccupante se, in caso di possibili contagi contemporanei, potrebbero verificarsi complicazioni più importanti sulla salute.

Donna muore con Covid contagiata con due varianti

Gli scienziati non sanno se il decesso sia avvenuto in seguito al contagio, poiché l’anziana di 90 anni era stata ricoverata in ospedale in seguito ad una caduta in casa, dove viveva da sola. Non era vaccinata. Inizialmente le sue condizioni generali sembravano buone, tuttavia nel giro di pochi giorni ha conseguito complicanze respiratorie le quali l’hanno portata al decesso.

L’analisi dei tamponi ed il loro sequenziamento hanno dimostrato che la donna era affetta contemporaneamente sia dalla variante Alfa che da quella Beta, ovvero l’inglese e la sudafricana. Secondo i ricercatori casi simili potrebbero essere molto più comuni di quanto si creda: la mancata scoperta risiede nel fatto che solo raramente si procede al sequenziamento, limitandosi nella stragrande maggioranza dei casi soltanto a verificare se i tamponi siano positivi o negativi.