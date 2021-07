0 Facebook Paura al parco giochi: bimba di 3 anni accusa malore e si accascia a terra a Marina di Camerota Cronaca 10 Luglio 2021 13:20 Di Fabiana Coppola 1'

Vacanze di paura per una famiglia a Marina di Camerota, in Campania, nel Cilento. Erano da poco trascorse le ore 23 quando la bambina, insieme ai genitori per le vacanze, giocava nel parco giochi. Ha accusato un malore ed è caduta a terra.

Paura al parco a Marina di Camerota

Immediatamente sono stati allertati i sanitari del 118 che una volta giunti hanno rianimato la piccola e trasportata d’urgenza all’ospedale San Luca.

Qui i sanitari li hanno prestato le necessarie cure e l’hanno sottoposta ai dovuti controlli per verificare le cause che hanno determinato l’improvviso malore. L’area dopo l’episodio è stata chiusa.