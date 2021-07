0 Facebook Napoli, paura a via Caracciolo, bambino di 4 anni rischia annegamento: “Non respira” Cronaca 9 Luglio 2021 23:43 Di redazione 1'

Sfiorato il dramma intorno alle ore 18.00 dello scorso venerdì a Napoli. La postazione Chiatamone è stata allertata per un bambino a rischio annegamento su lungomare Caracciolo, al Mappatella Beach.

In pochi minuti, come riporta Napoli Today, l’equipaggio del 118 è arrivato sul posto e ha trovato il bimbo sul bagnasciuga esanime e pallido. Subito sono state messe in atto le manovre salvavita continuate poi in ambulanza nel tragitto disperato verso il Santobono.

L’autista soccorritore è riuscito ad essere nel pronto soccorso dopo 7 minuti. Il bambino, all’uscita dell’ambulanza aveva battito e respirava spontaneamente. Il piccolo è stato però trasferito d’urgenza in rianimazione dove è stato intubato.