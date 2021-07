0 Facebook Dramma in vacanza, turista trentenne colpito da ictus in spiaggia in Sardegna: muore davanti ai bagnanti Cronaca 8 Luglio 2021 09:28 Di redazione 1'

Una vacanza che si è trasformata in una vera e propria tragedia. Dovevano essere alcuni giorni di relax in Sardegna, dove godersi il sole e lo splendido mare, ma purtroppo non è andata così. Un giovane turista lombardo di 34 anni è morto in spiaggia a Cala Sabina, in provincia di Sassari. Andrea era in viaggio di nozze ed è morto davanti agli occhi attoniti della moglie.

Il trentenne improvvisamente ha accusato un malore, si è accasciato sulla sabbia ed è morto. Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma nonostante i tentativi degli operatori del 118 di rianimarlo, purtroppo per il giovane turista non c’è stato nulla da fare. A ucciderlo probabilmente è stato un ictus.

Sulla posto era giunto anche un elisoccorso, ma a nulla sono valsi i tentativi di salvare la vita al giovane. Giunti in spiaggia anche gli uomini della Guardia Costiera che hanno aiutato gli operatori del 118 nei soccorsi. La salma del turista è stata liberata dal magistrato e restituita ai familiari del trentenne.