Lorella Cuccarini ricorda la Carrà, ma le due erano nemiche, l’affondo della Parisi: “Ipocrita”

Tra i migliaia di pensieri affidati ai social per Raffaella Carrà, c’è anche quello di Lorella Cuccarini che ha ricordato come un mito assoluto l’artista scomparsa a 78 anni, punto di riferimento da cui ha tratto ispirazione per intraprendere la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Lorella Cuccarini ricorda la Carrà, l’affondo della Parisi: di cosa parla

“Vorrei dirti tante cose. A casa nostra sei sempre stata un mito. Per me un punto di riferimento artistico intoccabile, insieme a Carla Fracci. Sono cresciuta nel costante dilemma su chi tra voi due preferissi” ha esordito Cuccarini nello scritto postato su Twitter, rimandando anche all’etoile milanese scomparsa di recente: “In sole sei settimane, ho dovuto salutarvi. Con immenso dolore”. Poi il ricordo del loro primo incontro: “La prima volta che entrai in uno studio televisivo fu per una partecipazione in un tuo programma. Ero giovanissima ed ebbi un attacco di orticaria per l’emozione di trovarmi di fronte a te. Con Carla ho condiviso tanti bei momenti. Con te non ho avuto la stessa fortuna, ma niente e nessuno potrà mai scalfire ciò che hai significato nella mia vita. Se non ci fossi stata, non sarebbe esistita la televisione del varietà e dell’intrattenimento. La più amata dagli italiani eri e resterai per sempre tu. “Ballo, ballo, ballo senza respiro”. Buon viaggio”.

Parole piene di gratitudine e stima quelle pensate dalla ballerina che solo velatamente ha fatto riferimento all’amarezza ormai superata nei confronti di Raffaella Carrà. Lo screzio tra le due nacque quando, nel 2014, tornò su Rai1 in veste di giudice del talent show ”Forte, forte, forte’ e lei non ricoprì il ruolo di giurata al suo fianco come pare fosse inizialmente previsto.

“Non ci siamo incontrate per 30 anni. Spero di non incontrarti nei prossimi 30. Umanamente sei stata un’amara delusione”, scrisse allora Cuccarini parlando dell’artista. Carrà, allora, si disse dispiaciuta per l’incomprensione che non ebbero modo di chiarire.

Lorella Cuccarini ricorda la Carrà, l’affondo della Parisi: “Ipocrita”

Heather Parisi rompe il silenzio nel giorno della morte di Raffaella Carrà con un tweet che secondo i follower sarebbe rivolto proprio alla sua acerrima rivale Lorella Cuccarini. La showgirl, che vive in pianta stabile a Hong Kong, ha parlato di “ipocrisia” senza fare nomi né cognomi e molti fan hanno pensato che si rivolgesse proprio alla “showgirl più amata dagli italiani”. «Parli di Lorella Cuccarini?», commenta qualcuno sotto il tweet. E c’è anche chi ipotizza il riferimento a Pippo Baudo.

“È sorprendente – scrive la showgirl americana – il potere che ha la morte umana di far rinsavire anche il più imperterrito degli ipocriti al punto tale da fargli ammettere financo la propria ipocrisia”. Il cinguettio finito nel mirino ha alimentato la polemica. Secondo alcuni il tweet sarebbe stato di cattivo gusto e assolutamente inappropriato il giorno in cui tutta l’Italia piange la scomparsa di Raffaella Carrà.