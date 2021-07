0 Facebook Acerra, il Modavi Onlus scende in campo contro le droghe e le mafie Eventi 7 Luglio 2021 15:57 Di redazione 2'

In data 9 Luglio, alle ore 18.30 presso la Parrocchia San Pietro di Acerra (NA) in via Calabria, è fissata la tavola rotonda promossa dal Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiane (MODAVI) intitolata “Liberi dalle droghe, liberi dalle mafie: una prospettiva di legalità per il territorio”. Grazie alla partecipazione di illustri ospiti delle Istituzioni nazionali e locali, il MODAVI ONLUS vuole ribadire l’importanza di vivere nella legalità e guardare con occhio critico le emergenze che soffrono le nuove generazioni.

Introdurrà il dibattito Don Raffaele di Nardo, parroco della Parrocchia san Pietro, con il delegato MODAVI ONLUS, Vincenzo Riemma, in qualità di moderatore.

Interverranno: il Generale di Corpo di Armata dell’Esercito Italiano Giuseppe Nicola Tota; l’onorevole Wanda Ferro, segretario commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie; il sacerdote anti camorra Don Aniello Manganiello; il Prof. Michelangelo Riemma, preside istituto Aldo Moro di Casalnuovo (NA); Vittoria Lettieri (vicepresidente commissione speciale anticamorra in regione Campania).

Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri.

Nota del Presidente nazionale del MODAVI, Mario Pozzi, che commenta l’iniziativa della sede di Acerra: “Sentiamo forte la responsabilità di porre l’attenzione sulle emergenze e le dipendenze patologiche che vivono le nuove generazioni. Il MODAVI ha da sempre una posizione chiara sul tema: contro ogni forma di illegalità e contro tutte le droghe.

Il nostro compito è quello essere presenti con attività di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale, portando la voce di chi ha vissuto schiavo della droga e se ne è liberato e di chi ogni giorno combatte contro il più grande male che affligge la nostra Italia, la criminalità organizzata. Oggi apriamo il dibattito ad Acerra, una terra meravigliosa, animata dalla voglia di riscatto di tanto giovani, per ribadire il nostro impegno”.