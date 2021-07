0 Facebook Folle petizione per rigiocare la partita Italia-Belgio: già migliaia di firme News 4 Luglio 2021 14:33 Di redazione 2'

L’Italia batte il Belgio e vola alle semifinali dei campionati Europei. Qualcuno però non è d’accordo con il risultato e ha lanciato una petizione, allo scopo di chiedere di rigiocare la partita di Monaco di Baviera, che ha già raccolto migliaia di firme.

La motivazione che è alla base della petizione è a dir poco folle: “Rigiocare contro l’Italia per perdere di nuovo. Abbiamo perso contro i più forti, l’obiettivo è dimostrare quanto fossero davvero più forti”.

Nessuna intenzione quindi di contrastare l’incredibile prestazione dell’Italia e le spettacolari reti di Barella e Insigne. Si tratta più che altro di uno sfottò ai francesi, che avevano a loro volta lanciato una petizione, attraverso la piattaforma “Les Lignes Bougent”, per rigiocare il match perso ai rigori contro la Svizzera.

I tifosi francesi sostenevano che la parata decisiva di Sommer in occasione del rigore di Mbappé fosse irregolare, perchè il portiere ha staccato entrambi i piedi dalla linea di porta nel momento in cui il pallone era partito dal dischetto. Il VAR però ha chiarito che le motivazioni della petizione non avevano motivo di esistere.