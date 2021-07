0 Facebook Tragedia al Centro Direzionale, precipita dal 18esimo piano di un albergo e muore Cronaca 3 Luglio 2021 10:53 Di Verdiana Perrotta 1'

Dramma al Centro Direzionale di Napoli, dove un uomo è precipitato dal 18 piano di un hotel ed è morto. Quando i soccorsi sono giunti sul posto hanno trovato una macabra scena e non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Tragedia al Centro Direzionale, precipita dal 18esimo piano di un albergo e muore

Sul luogo del dramma sono giunte anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e raccogliere testimonianze che possano chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo quanto si legge su Il Fatto Vesuviano, la vittima di 60 anni soffriva per la recente perdita del figlio, morto a 19 anni in seguito ad un incidente in scooter che proprio lui gli aveva regalato.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo era in hotel con la moglie ma appena è rimasto solo avrebbe deciso di lanciarsi nel vuoto. Sconvolti i familiari e gli amici della vittima.