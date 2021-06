0 Facebook Esce di casa e sparisce, Chiara trovata morta a 16 anni con ferite da taglio: si indaga per omicidio Cronaca 28 Giugno 2021 19:55 Di redazione 2'

Drammatica scoperta in queste ore nel Bolognese dove una ragazza di 16 anni, scomparsa domenica da casa, è stata trovata morta in una scarpata in zona Monteveglio, territorio di Valsamoggia. La vittima si chiama Chiara Gualzetti. Ieri era uscita di casa dicendo di avere un appuntamento.e non era più rientrata.

Dalle prime informazioni si ipotizza un omicidio anche se al momento non si escludono del tutto altre piste. Si stanno valutando le lesioni sul corpo della giovane per capire se possa aver subito violenze. Da un primo esame esterno del corpo da parte del medico legale infatti sono emerse ferite da arma da taglio. Chiara potrebbe essere stata accoltellata, sul caso indagano i carabinieri.

Chiara Gualzetti: cosa è successo

L’adolescente era uscita dicendo che aveva un appuntamento con un amico nella zona dell’Abbazia di Monteveglio ma non ha fatto più ritorno. Col passare delle ore e non venendola ritornare, i genitori si sono impensieriti: hanno provato a rintracciarla ma il telefono della 16enne risultava staccato già da domenica sera. Sono partite così le ricerche in tutta la zona, i genitori si erano rivolti ai carabinieri e avevano organizzato battute di ricerche con numerosi volontari, condividendo anche una foto della ragazza sui social.

Dopo ore di ricerche senza esito, anche il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, aveva lanciato un appello sui social network per ritrovarla ma le ricerche purtroppo si sono concluse oggi nel peggiore dei modi con il ritrovamento del corpo senza vita della giovane in una scarpata nei pressi di via dell’Abbazia. Il cadavere di Chiara Gualzetti è stato trovato a meno di un chilometro da casa, nel territorio del parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio, in un campo ai margini di un bosco. A fare la drammatica scoperta gli stessi volontari impegnati nelle ricerche a cui la famiglia aveva chiesto di perlustrare proprio quella zona. La famiglia vive in un’abitazione nel paese di Monteveglio, frazione ai piedi della collina che termina in cima con l’abbazia e un piccolo borgo medievale. Una zona con sentieri molto frequentata, in particolare nei week-end. Ora si cerca di ricostruire le ultime ore della ragazza.