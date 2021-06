0 Facebook “Emozioni al tramonto”, spettacolo di Amedeo Colella nel giardino di Casa Tolentino a Napoli Eventi 26 Giugno 2021 11:41 Di redazione 1'

Continua la rassegna “Emozioni al tramonto “ con lo spettacolo inedito comico-culturale di Amedeo Colella , napoletanologo ed esperto di “paraustielli”e Lino D’Angio’ indiscusso imitatore e Maestro di comicità .

Dopo il successo televisivo la nuova coppia debutta con noi in uno spettacolo storico e irriverente scritto dai 2 amati personaggi che ci condurranno in una Napoli colorata di storia e figure più o meno serie. Lo spettacolo prende in prestito il titolo da un uno dei tanti modi di dire della lingua napoletana. Che dirvi … chi verrà , capirà. “Era già bello o pprutusino “ Un light aperitif precederà lo spettacolo.

Vi aspettiamo domenica 27 giugno alle ore 20.00 nell’incantevole giardino di Casa Tolentino a Napoli, davanti al golfo più bello del mondo, situato alle pendici di San Martino ,ma con accesso dal Corso Vittorio Emanuele . Non cercateli altrove non li trovereste. Posti assegnati e distanziati da prenotare al 3341677401 / 3475814740 linea WhatsApp.

La locandina dell’evento