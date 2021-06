0 Facebook Addio Diana, le scuse di Emilio Fede per la moglie deceduta: “Avrebbe meritato un altro uomo” Spettacolo 24 Giugno 2021 21:37 Di redazione 2'

Ieri è deceduta Diana de Feo, moglie di Emilio Fede. La donna, scrittrice e giornalista, ha perso la vita dopo aver condotto una lunga battaglia contro la malattia. La de Feo è spirata a Napoli, nella residenza di Villa Luca

“Ha lottato sino alla fine con un coraggio enorme, non mi aspettavo che mancasse adesso: stavo per raggiungerla. Ho destinato parte dei miei averi ad aiutare le famiglie dei malati che non hanno di che vivere. Dedicherò il resto della mia vita al ricordo di Diana. È un momento terribile. Dopo che sono caduto per strada, un illustre chirurgo inglese, si fa per dire, mi ha operato alle vertebre e mi ha quasi paralizzato.

Sto in carrozzina. Faccio la riabilitazione. E Diana, la mia Diana, sta come sta. Sempre col grande coraggio, la grande bontà che la contraddistinguono. Sta. Lotta e noi tutti siamo appesi alle notizie che la riguardano. Ha subìto un intervento delicato e ha ripreso a vivere con una forza incredibile. Ce la farà. Legge i giornali e, se non riposa, parla al telefono.

Siamo stati io un ospedale, lei in un altro ospedale. Non la vedo da un mese a mezzo. Io sto a Milano, lei a Napoli, spero che, essendo affidato ai servizi sociali, mi diano il permesso di andare da lei per il mio compleanno“, queste le dichiarazioni di Emilio Fede riportate dal Corriere della Sera.