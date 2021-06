0 Facebook Guai per il figlio di Gigi D’Alessio, l’accusa: “Mi ha picchiata e insultata” Spettacolo 21 Giugno 2021 10:33 Di redazione 1'

Guai per il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio. Il giovane è stato denunciato dalla sua colf per una presunta aggressione avvenuta nella casa di via Michele Mercati, quartiere Parioli a Roma.

L’episodio risale al 2014, quando D’Alessio frequentava Nicole Minetti. È stata Halyna Levkova ad aver denunciato il figlio del cantante e musicista napoletano, accusandolo di averla presa a schiaffi.

Dalle dichiarazioni della donna è emerso addirittura un quadro di semi schiavitù nel quale era costretta a lavorare. Claudio D’Alessio dovrà chiarire la sua posizione davanti all’autorità giudiziaria e al Pm Mauro Masnaghetti.