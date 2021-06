0 Facebook Elisabetta Gregoraci trova un ladro in casa: “Nathan ha chiamato la polizia, io l’ho inseguito” News 21 Giugno 2021 20:43 Di Fabiana Coppola 2'

Furto in casa per Elisabetta Gregoraci. La showgirl ha raccontato su Instagram di aver trovato un ladro in casa mentre rientrava dopo essere andata a prendere il figlio Nathan Falco a scuola. In una serie di Stories, Gregoraci ha fatto la cronaca di questa giornata “abbastanza movimentata e difficile”, conclusasi fortunatamente soltanto con un grande spavento e con l’arresto del ladro.

“Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e fare dei video e Nathan ha avuto la prontezza di chiamare subito la polizia”, ha raccontato l’ex moglie di Flavio Briatore, che seppur sorridente è apparsa ancora scossa per quanto accaduto e con la voce velata di inquietudine. Il primo incontro con il ladro, ha detto Gregoraci, lo ha avuto la tata che era con loro, aggredita dal malvivente prima che venisse messo in fuga. La polizia è arrivata poco dopo ed è riuscita ad arrestare il ladro, che secondo Gregoraci sarebbe già “in prigione, dove è giusto che sia”.

Elisabetta Gregoraci scopre un ladro in casa, il racconto della disavventura su Instagram

“Il primo incontro con il ladro lo ha avuto la mia tata. Questa persona ha iniziato ad aggredirla, a tirare calci. Grazie a Dio sta bene, non è successo niente. Nathan ha chiamato la polizia, che è arrivata dopo pochi minuti. Io ho inseguito il ladro urlando, la polizia lo ha catturato”, ha raccontato Gregoraci.

“Questa giornata ci ha lasciato un po’ scombussolati ma posso raccontarvela con il sorriso perché è tutto passato e stiamo tutti bene. Le cose belle ve le racconterò domani, perché mi devo ancora riprendere”, ha concluso la showgirl, che aveva esordito spiegando ai fan che avrebbe voluto aggiornarli sui suoi nuovi progetti professionali, rimandando a alla prossima occasione le novità.

Dopo questa disavventura, Elisabetta Gregoraci ha poi condiviso sempre nelle Instagram Stories una foto di lei insieme al figlio Nathan Falco, a conclusione di questa giornata concitata, nella quale il bambino ha dimostrato enorme coraggio e sangue freddo: “Il mio campione che ha protetto la sua mamma e tutti. Ti amo Nathan Falco Briatore”.