0 Facebook Corona, guai e disperazione. Il blitz della Polizia a casa: “Basta mi taglio la gola!” Spettacolo 20 Giugno 2021 19:02 Di redazione 1'

Ancora problemi e polemiche per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi pare non trovi mai pace. Questa volta ad aver scatenato la bufera, una segnalazione per presunti schiamazzi provenienti dalla sua abitazione di Milano.

Presso la casa di Corona sono arrivati alcuni poliziotti per i dovuti accertamenti. Corona ha documentato tutto, ‘blitz’ compreso (a detta dell’ex paparazzo sarebbero stati 9 gli agenti accorsi nel suo appartamento), sul proprio profilo Instagram.

“Venite pure a prendermi e rinchiudetemi di nuovo. Sto giro mi taglio la gola. L’indirizzo lo conoscete, è sempre lo stesso. E lo conoscete anche bene a quanto pare. Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica. Lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi“, queste le parole dette da Corona agli agenti.