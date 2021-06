0 Facebook Temptation Island fa discutere, lei 40 anni, lui 21: “Mi son scelto una moglie” Spettacolo 19 Giugno 2021 15:44 Di redazione 1'

Dopo mesi di attesa, finalmente si hanno notizie ufficiali riguardo Temptation Island 2021: sono state svelate le prime tre coppie che parteciperanno al reality di Canale 5. Manuela ha 31 anni e Stefano 30, i due provengono dalla Puglia, precisamente Brindisi. La loro storia d’amore dura da 4 anni e mezzo. La scelta di compiere un viaggio nei sentimenti è stata un’iniziativa di Manuela, poiché essendo stata tradita diverse volte dal suo partner ha perso fiducia nei suoi confronti.

La seconda coppia che è stata annunciata annunciata ufficialmente sui social del reality è quella formata da Valentina e Tommaso. Fra i due fidanzati ci sono 19 anni di differenza: Valentina ha 40 anni mentre il suo fidanzato, Tommaso, ne ha 21.“È un incastro perfetto dal punto di vista passionale! Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica. Sostanzialmente io non posso fare nulla!”. Tommaso di rimando afferma: “Io mi son scelto una moglie, non una pischella. Non è che perché io abbia 20 anni te ti diverti…”.