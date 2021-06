0 Facebook È ufficiale: la Campania in zona bianca Covid dal 21 giugno, cosa cambia Cronaca 18 Giugno 2021 16:02 Di Fabiana Coppola 1'

La Campania in zona bianca Covid dalla prossima settimana (21 giugno). La notizia è anticipata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca durante la sua solita diretta Facebook.

“Attenti perché tutta questa allegria che abbiamo per le riaperture, tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta fra fine settembre e inizio ottobre. Non credo che avremo la stessa situazione che c’è stata dopo la scorsa estate, perché bene o male sono state somministrate milioni di dosi di vaccino, ma ancora una volta dobbiamo far funzionare la ragione. Non avremo un’emergenza di quelle dimensioni, ma rischiamo di avere nuovi contagi e nuova emergenza, perché tra il 15 e il 20% degli italiani non si è vaccinato per propria scelta, perché avremo l’apertura dell’anno scolastico con tutti gli studenti in presenza e per la presenza di varianti Covid”.

Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia conferma che la Campania, essendo per la terza settimana con dati d’incidenza inferiori a 50 esce dalla zona gialla per entrare in quella bianca, praticamente senza più restrizioni.