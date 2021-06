0 Facebook Capodrise piange Maria Di Sivo, morta a 19 anni: doveva svolgere l’esame di Maturità News 17 Giugno 2021 18:47 Di redazione 1'

Doveva sostenere l’esame di Maturità e invece è morta a 19 anni. Maria Di Sivo purtroppo non ce l’ha fatta, i medici, secondo quanto riportato da Edizione Caserta, hanno dichiarato la sua morte celebrale.

Dolore a Capodrise per la morte di Maria Di Sivo

La ragazza era stata ricoverata perché aveva iniziato improvvisamente a soffrire di forti emicranie. Gli accertamenti e poi la diagnosi terribile: un tumore. Sottoposta a un intervento chirurgico, non si è mai più ripresa, è finita in coma e con la dichiarazione della morte celebrale, è deceduta. Una notizia, quella della morte di Maria Di Sivo, che ha sconvolto la comunità di Capodrise, comune in provincia di Caserta.

Moltissimi i messaggi di cordoglio da parte delle tante persone che volevano bene a Maria. A non riuscirci a credere sono stati i tanti compagni, che con lei avrebbero dovuto svolgere l’esame di Maturità. Prova cui la diciannovenne non è mai arrivata, il suo banco è rimasto vuoto.