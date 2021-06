0 Facebook “Loredana Lecciso ha lasciato Al Bano per colpa di Romina”: il cantante rompe il silenzio Spettacolo 15 Giugno 2021 23:09 Di redazione 2'

”Non c’è nessuna zona sismica in casa Carrisi. Proprio ieri io e Loredana abbiamo festeggiato i 20 anni di nostra figlia Jamine, non so come escano queste bufale”. Così Al Bano smentisce i rumors secondo cui la compagna Loredana Lecciso lo avrebbe lasciato a causa della presenza ingombrante di Romina Power.

”Romina è in vacanza qui, si è affittata un trullo tutto suo da un mese e mezzo e si sta godendo la sua vacanza in una pace eccezionale. Loredana non è andata da nessuna parte, era qui con me fino a poco fa”, conclude. L’ennesimo gossip relativo al chiacchierato triangolo Carrisi-Lecciso-Power è stato diffuso da Novella 2000: “Loredana Lecciso avrebbe deciso di allontanarsi dall’uomo con cui ha fatto ben due figli [Jasmine e Albano Jr., ndr], esausta dopo mesi di tira e molla”, ha scritto il settimanale: “Il motivo di questa sofferta decisione, sarebbe la presenza ormai fin troppo ingombrante, della ex di Al Bano: Romina Power. La cantante è da tempo ormai tornata a far parte della vita del suo ex marito, ma per la Lecciso questo è un peso impossibile da sopportare”.

Ma, evidentemente, la situazione non è affatto quella descritta, e Al Bano e la compagna continuano a vivere serenamente il loro legame che va avanti dal 2001.