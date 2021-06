0 Facebook Muore dopo il vaccino Johnson&Johnson a causa di una trombosi: Alessandro Cocco era in coma da giorni News 15 Giugno 2021 19:42 Di Fabiana Coppola 1'

Alessandro Cocco è morto oggi al Policlinico di Bari a causa di una trombosi cerebrale. L’uomo, 54 anni, era stato ricoverato lo scorso 26 maggio dopo aver ricevuto, all’hub di Alberobello, il vaccino monodose Johnson&Johnson. La famiglia di cocco ha autorizzato l’espianto degli organi per la donazione. In un altro ospedale barese, i medici gli avevano prescritto una terapia farmacologica «per trombosi venosa periferica».

Le condizioni sono però peggiorate e il 12 giugno il 54enne è stato portato al pronto soccorso del Policlinico e ricoverato in rianimazione. «Si precisa – aveva confermato l’ospedale barese – che l’uomo è arrivato al pronto soccorso il 12 giugno scorso già in terapia farmacologica prescritta in altra sede, per trombosi venosa periferica».