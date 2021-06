0 Facebook Camilla morta a 18 anni con vaccino Astra Zeneca, nella scheda compilata la probabile causa del decesso Cronaca 12 Giugno 2021 12:38 Di redazione 4'

“Non era preoccupata”, raccontano gli amici, ed è quel che hanno riferito anche i genitori. Il 25 maggio, Camilla Canepa, 18 anni, si mette in coda con altri ragazzi all’ingresso dei vecchi uffici comunali di Sestri Levante, compila la scheda anamnestica, che sarà un tassello decisivo nelle indagini sulla sua morte.

La ragazza consegna il questionario in cui bisogna dichiarare il proprio stato di salute, e che viene valutato dal medico prima del vaccino contro il Covid-19, in questo caso AstraZeneca. La ragazza ha una malattia autoimmune che implica un basso livello di piastrine nel sangue, con certezza un fattore di rischio da tener presente prima della vaccinazione. La «piastrinopenia» (nome della patologia) nella «scheda anamnestica» di Camilla, recuperata ieri dai carabinieri del Nas, non è però indicata.

È stata omessa? O la ragazza non ne era a conoscenza? Camilla comincia la terapia con due farmaci: «Progynova» (ormoni) e «Dufaston» (estrogeni). Entrambe le medicine, spiega una fonte sanitaria molto vicina alla vicenda, comportano un «rischio trombotico», la possibilità che entri in circolazione un trombo: che sarà poi la causa del decesso di Camilla, due giorni fa, 10 giugno, 16 giorni dopo l’«Open day» per il vaccino.

L’inchiesta della Procura di Genova, coordinata dal procuratore Francesco Pinto cercherà di comprendere quale sia stato il nesso di causa in questa sequenza di interazioni: malattia del sangue pregressa, vaccino, successiva assunzione di farmaci «a rischio». Un paio di giorni dopo aver preso quei farmaci, Camilla inizia ad avere malesseri. Un forte mal di testa. La luce forte le dà fastidio agli occhi. Il 3 giugno va in pronto soccorso, a Lavagna. Le fanno le analisi del sangue e una Tac. A quel punto i medici, stando a quanto risulta dai primi accertamenti, hanno un quadro definito negli elementi di base: Camilla ha fatto il vaccino, ha quella malattia, ha preso quelle medicine. La tengono per un’intera notte in osservazione. La dimettono il 4 giugno, dopo «remissione dei sintomi». Il giorno dopo peggiora di nuovo e alle 23.58 del 5 giugno entra in pronto soccorso, portata da un’ambulanza, al policlinico «San Martino» di Genova. A quel punto ha un coagulo del sangue che le ostruisce una vena. Rientrano i primari. Primo intervento d’urgenza, complicatissimo, «riuscito». L’ostruzione viene rimossa. Ma poi i neurochirurghi devono provare a gestire l’emorragia cerebrale. Altre ore in sala operatoria. La terapia intensiva. Giorni di attesa. «Abbiamo fatto l’impossibile».

I genitori della ragazza, Roberto e Barbara, con l’altra figlia Beatrice, vengono «ospitati» in ospedale, assistiti da psicologi richiesti dal direttore Salvatore Giuffrida quando il quadro clinico diventa più nero. Ore drammatiche: 8 giugno, dal Savonese arriva un’altra donna, 34 anni, sintomi analoghi a quelli di Camilla, da poco vaccinata con AstraZeneca. L’«angiotac» è negativa, la ragazza parla e si muove, all’apparenza tranquilla, ma il «San Martino» è un ospedale di ricerca sulle neuro scienze e i medici notano qualcosa che non li convince negli esami del sangue. Ricoverano la donna in terapia intensiva, 4 ore e mezza dopo anche lei ha un trombo. Viene operata d’urgenza e oggi respira in autonomia. È salva (con tutte le cautele del caso). Sono due storie molto vicine, che si incrociano: i tempi di intervento e l’eccellenza di un ospedale fanno la differenza. La donna arrivata dopo è in vita; Camilla non ce l’ha fatta. I suoi organi hanno salvato altre persone. «Abbiamo acconsentito alla donazione perché è quel che lei avrebbe voluto», hanno detto i genitori.