Anna Tatangelo, paura di morire dopo il rischio: “Io e mio figlio ci controlliamo sempre”

Anna Tatangelo è la testimonial scelta dalla Dermatologia federiciana, diretta dalla Prof. Gabriella Fabbrocini, per la campagna di informazione e prevenzione che partirà il prossimo 16 giugno nell’ambito del progetto “Non morire di melanoma”, finanziato dalla Regione Campania.

“La nostra Azienda ospedaliera universitaria, grazie alla professoressa Gabriella Fabbrocini, è da sempre molto attiva nel sensibilizzare sull’importanza di una diagnosi precoce per affrontare il melanoma – commenta in proposito il direttore generale Anna Iervolino, come riporta Napoli Today – Del resto, la Federico II esprime in questo campo, come in tutte le più importanti branche della medicina, le migliori professionalità sia sotto il profilo assistenziale che della ricerca”.

Anna Tatangelo ha accettato di prestare il suo volto e la sua voce per mettere in guardia i napoletani sui rischi del melanoma: “Una mia amica carissima ha rischiato di morire. Ricordo ancora l’ansia, la paura – racconta Anna Tatangelo – Fortunatamente il suo melanoma è stato diagnosticato in tempo e lei ora sta bene. Ma non è assolutamente il caso di rischiare: per questo con mio figlio Andrea facciamo controllare ogni anno i nostri nei”.