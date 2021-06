0 Facebook I familiari di Alessia Reda smentiscono correlazione con vaccino: “Non c’entra nulla” News 11 Giugno 2021 20:45 Di redazione 2'

E’ di questa mattina la notizia della morte di una giovane di 24 anni, Alessia Reda, avvenuta lo scorso 9 giugno a causa di una embolia polmonare. La ragazza aveva ricevuto a metà maggio la prima dose di Moderna e dopo il decesso di Camilla, la 18enne morta dopo aver ricevuto la prima inoculazione di AstraZeneca, si era diffusa la notizia che anche la 24enne fosse scomparsa a causa del vaccino.

I familiari di Alessia Reda smentiscono correlazione con vaccino

A smentire quest’informazione è stata la famiglia. La zia della giovane, originaria di Mendicino, si legge su Il Reggino, ha spiegato che secondo i familiari il decesso di Alessia non sarebbe assolutamente correlato al vaccino. “Alessia aveva fatto la prima dose di Moderna ormai quasi un mese addietro, il 15 maggio. È passato davvero molto tempo. La mattina del giorno nel quale è stata male, si sentiva benissimo. All’improvviso sono sopraggiunti i malesseri”.

Si era detto che Alessia avesse iniziato ad accusare i primi sintomi di malessere poco dopo il vaccino, ma la zia ha chiarito che la verità non è questa: “Non è assolutamente vero. Alessia stava benissimo fino a poche ore prima della tragedia. È difficile accettare che possa accadere una cosa così grave ad una ragazza di 24 anni che era in buona salute. Tuttavia, anche i medici con i quali ci siamo confrontati, hanno escluso qualsiasi possibile correlazione con il vaccino”. Infine ha ribadito la posizione dei medici rispetto al decesso della nipote: “I medici ci hanno detto che quanto accaduto ad Alessia è di difficile spiegazione, ma – rimarca ancora la donna – di certo non ha alcuna correlazione con la dose di Moderna”.