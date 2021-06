0 Facebook Caso Denise, il racconto di Mariana: “La ragazza che ho conosciuto si chiama Antonia ed è in Romania” Cronaca 11 Giugno 2021 12:26 Di redazione 2'

Mariana Trotta è intervenuta nel programma Storie Italiane nella puntata di questa mattina. Si tratta della 27enne di origini rom, che fu adottata a dieci mesi e che per conoscere la sua famiglia biologica ha visitato un campo rom di Parigi. E’ qui, secondo quanto lei stessa ha raccontato, che si troverebbe la donna indicata da Felice Grieco del video girato a Milano con una bambina di nome Danàs.

Chi è la figlia adottiva della donna del video di Danàs

La guardia giurata aveva spiegato di aver riconosciuto la donna in un articolo di giornale che parlava di arresti. Non appena la foto di Silvana, sarebbe questo il suo nome, è stata diffusa, Mariana l’ha riconosciuta. Si tratterebbe anche di una sua zia acquisita. La ventisettenne ha spiegato che quando nel 2018 è andata in visita nel campo rom alle porte di Parigi, ha conosciuto la figlia adottiva della donna. “C’era una ragazza, la presunta figlia di Florina. Io non ho mai sentito chiamarla Danas, ma non sapeva la sua età, avrà avuto tra i 17 e i 18 anni. Era molto traumatizzata, parlava pochissimo francese, parlava poco italiano, parlava sinti, ma non parlava quasi mai in realtà e si faceva capire a gesti. Era messa male, ricordo che non aveva i denti, spesso le tremavano le mani. Ricordo che era molto controllata e che non le veniva mai permesso di uscire nel campo rom”.

Secondo il racconto di Mariana questa ragazza si chiamerebbe Antonia e attualmente si troverebbe in Albania. Nonostante non abbia contatti telefonici, ha diversi profili Facebook con cognomi diversi. La ventisettenne ha detto di averle chiesto l’amicizia ma di non aver ricevuto risposta. A dirle dove si troverebbe la ragazza è stata sua sorella biologica. Antonia sarebbe partita con un ragazzo con la quale stava e adesso si sarebbe lasciata.