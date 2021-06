0 Facebook Tragedia al Lido Mappatella, donna si sente e male muore sotto gli occhi dei bagnanti Cronaca 10 Giugno 2021 21:07 Di redazione 1'

Tragedia al Lido Mappatella di Torre Annunziata, questa mattina una donna è deceduta, sotto gli occhi dei bagnanti. Secondo quanto riporta Lo Strillone.it, la vittima avrebbe accusato un malore mentre nuotava.

Inutile l’arrivo da parte dell’ambulanza del 118, per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri per ricostruire la dinamica della drammatica vicenda.