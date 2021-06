0 Facebook È morta Camilla Canepa, la 18enne ricoverata per una trombosi dopo AstraZeneca Cronaca 10 Giugno 2021 20:08 Di redazione 2'

Non ce l’ha fatta Camilla Canepa, la 18enne ligure ricoverata per una trombosi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. La ragazza era da domenica all’ospedale S.Martino di Genova ed era stata operata per la rimozione del trombo e ridurre la pressione intracranica.

