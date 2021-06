0 Facebook Sorprende ladri nella sua villa, uno dei due fa fuoco nella fuga: Roberto ucciso a 50 anni Cronaca 9 Giugno 2021 16:48 Di redazione 1'

Rapina finisce in tragedia. E’ accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Un uomo, nel tentativo di bloccare alcuni ladri che si erano introdotti nella sua abitazione è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco ed è morto. E’ accaduto a Piossacco, in provincia di Torino, in una villetta.

La vittima, Roberto Mottura, architetto di 50 anni, è stato colpito al basso addome da un proiettile di piccolo calibro. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi tecnici.

Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembrerebbe che i malviventi fossero almeno due. Si sarebbero introdotti nell’abitazione, mediante la rottura di un’anta di una finestra, a circa due metri di altezza dalla strada. Sorpresi dal proprietario dentro casa, non sarebbero riusciti a rubare nulla dal momento che non sembra mancare niente. Per fuggire dalla stessa finestra, uno di loro ha esploso un solo colpo di pistola di piccolo calibro, che ha colpito il proprietario di casa, uccidendolo.