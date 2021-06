0 Facebook Napoli, spari nella notte al Rione Traiano: ferito un 48enne Cronaca 8 Giugno 2021 17:51 Di redazione 1'

Sono passate da poco le due del mattino, siamo in in via Marco Aurelio, all’ingresso del Rione Traiano. La zona divide l’area Ovest di Napoli tra i quartieri Fuorigrotta, Pianura e Soccavo.

Nei pressi del Centro Commerciale Azzurro, due uomini a bordo di uno scooter e con il volto nascosto dai caschi integrali, hanno rubato lo scooter a Ciro Di Napoli, 48enne già noto alle forze dell’ordine.

Di Napoli avrebbe reagito, per questo uno dei due malviventi ha estratto una pistola ed ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Una pallottola ha ferito il 48enne ad una gamba. Immediato il ricovero presso l’ospedale San Paolo.

A soccorrere Di Napoli uno sconosciuto a bordo di un’automobile. La versione dei fatti è stata raccontata dallo stesso 48enne agli agenti del Commissariato di Bagnoli. La Polizia sta indagando per far luce sulla vicenda.